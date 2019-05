Ein Audi wurde in Magdeburg gestohlen. Symbolfoto: Uli Deck/dpa

Im Magdeburger Stadtteil Westerhüsen ist ein Audi verschwunden. Die Polizei ermittelt.

Westerhüsen (vs) l Die Polizei meldet einen Autodiebstahl aus der Bahnstraße in Magdeburg. Zwischen 20. Mai, 20 Uhr, und 24. Mai, 10.30 Uhr, wurde hier in der Parallelstraße zu Alt Westerhüsen ein Audi A 6 gestohlen.

Bislang gibt es keine Erkenntnisse zu dem oder den Tätern. Die Ermittlungen der Magdeburger Polizei laufen.