Unbekannte Täter in Magdeburg scheiterten mit einem Einbruchsversuch. Eine Bürotür war für sie nicht zu überwinden.

Magdeburg l Unbekannte Täter haben versucht, in der Nacht zum Sonnabend, 2. November 2019, das Schloss einer Außentür zu einem Büro in der Leiterstraße aufzubohren. Nach Angaben der Polizei gelang es den Tätern nicht, in die Büroräume einzudringen. Der Schaden an der Tür wurde am Morgen durch das Reinigungspersonal festgestellt. Hinweise zur Aufklärung nimmt die Polizei entgegen.