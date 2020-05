Einen Finger gebrochen hat ein Dieb einer Dorgerie-Mitarbeiterin in Magdeburg. Der Täter konnte flüchten.

Magdeburg (vs) l Am 29. Mai 2020 kam es in einem Ladengeschäft in der Otto-von-Guericke-Straße im Magdeburger Stadtzentrum zu einem räuberischen Diebstahl. Der bislang unbekannte Täter entwendete Drogerieartikel im Wert von etwa 50 Euro.

Beim Ansprechen des Täters durch Mitarbeiterinnen des Marktes stieß der Täter diese von sich weg. Dabei erlitt eine Mitarbeiterin eine Mittelfingerfraktur. Der Täter konnte unerkannt flüchten.