Einbrecher haben in Magdeburg aus einem Büro den Stahltresor entwendet. Der Tresor wurde aus der Wand gebrochen.

Magdeburg (vs) l In der Nacht zu Sonnabend drangen Diebe in die Büroräume eines sozialen Dienstleisters in der Salbker Straße von Magdeburg ein. Die unbekannten Täter hebelten dafür gewaltsam ein Fenster auf. Aus den Büroräumen entwendeten die Einbrecher einen Stahltresor. Der wurde aus der Wand gebrochen, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit.

Über den Inhalt und die Schadenshöhe lagen der Polizei am Sonntag noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.