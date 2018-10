Blick auf ein Einsatzfahrzeug der Polizei. Symbolfoto: Martin Rieß

An verschiedenen Stellen haben in Magdeburg Autodiebe zugeschlagen. Drei Autos verschwanden in einer Nacht.

Magdeburg (ri/mp) l Autodiebe haben in der Nacht zum 27. Oktober 2018 in Magdeburg drei Geländewagen gestohlen. Im Bereich Am Pfahlberg verschwand anhe der Autobahn 2 ein schwarzer Land Rover, im Bereich Turmschanzenstraße in Brückfeld ein grauer Jeep Wrangler und im Stadtteil Hopfengarten am Wespenstieg ein schwarzer Jeep Cherokee. Die Täter sind der Polizei bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen. In den vergangenen Wochen wurden bereits mehrfach SUV in Magdeburg gestohlen. Dabei hatten es die Auodiebe aber auf Fahrzeuge des Herstellers Mazda abgesehen. Unter anderem hatte es im Internet ein Video von einer Verfolgungsjagd mit mehreren Unfällen auf der Autobahn 12 im Land Brandenburg gegeben.

