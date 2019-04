Mehrere Glastüren haben Einbrecher in Magdeburg eingeschlagen. Ziel war ein Laden mit Tabakwaren.

Magdeburg (ri) l Am Morgen des 2. April 2019 sind Einbrecher gegen 2.30 Uhr ins Einkaufszentrum in der Salbker Chaussee in Magdeburg eingedrungen. Sie schlugen zunächst eine Metalltür vom Personaleingang eines Bekleidungsgeschäftes ein. Anschließend gingen sie durch dessen Verkaufsraum und schlugen hier zwei Glastüren ein, die in den Innenbereich des Einkaufszentrums führen. Ziel war ein Geschäft für Zeitschriften und Tabakwaren, wo sie ebenfalls die Glastür einschlugen und Tabakwaren mitnahmen.

Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.