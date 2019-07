Die Einbrecher in Magdeburg kamen am Nachmittag und drangen in eine Wohnung ein. Uhren wurden gestohlen.

Magdeburg l Am Mittwoch, 10. Juli 2019, sind zwischen 15 Uhr und 16.45 Uhr unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Waltherstraße in Magdeburg eingedrungen. Die Hauseigentümer stellten den Einbruch am Mittwochnachmittag fest und meldeten ihn der Polizei.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch Einwerfen eines Fensters Zutritt. In den Räumlichkeiten wurden in mehreren Zimmern sämtliche Schränke geöffnet und durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Uhren. Am Tatort kam ein Fährtenspürhund zum Einsatz und die Kriminaltechnik sicherte Spuren. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, werden gebeten sich unter 0391/546 3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.