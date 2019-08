Unbekannte haben in Magdeburg Büros aufgebrochen. Die Polizei ermittelt.

Magdeburg l In der Nacht zum Mittwoch, 31. Juli 2019, drangen unbekannte Täter in ein Büro in der Braunschweiger Straße ein. Gegen 7.15 Uhr hatte ein Mitarbeiter einer Hausverwaltung in der Braunschweiger Straße bemerkt, dass unbekannte Täter in der Nacht in die Büros eingedrungen waren. Die Täter hatten gewaltsam die Bürotür der Hausverwaltung aufgehebelt und Werkzeuge sowie Schlüssel entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.