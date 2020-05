Die Polizei in Magdeburg ermittelt nach Einbrüchen in eine Teestube sowie ein Büro im Zeitrum vom 8. bis 10. Mai 2020.

Magdeburg (vs) l Nach Angaben der Magdeburger Polizei waren in der Zeit vom 8. bis 10. Mai 2020 unbekannte Täter in Objekte in den Stadtteilen Hopfengarten und Neue Neustadt eingebrochen.

Der erste Einbruch wurde am Sonntagmorgen, 10. Mai 2020, festgestellt und der Polizei gemeldet. Die bislang unbekannten Täter drangen gewaltsam in eine Teestube in der Neuen Neustadt ein. Im Inneren wurde ein Zigarettenautomat aufgebrochen und entleert, wodurch ein Schaden in unterer vierstelliger Höhe entstand.

Bargeld aus Kassette entwendet

Zu einem weiteren Einbruch kam es im Bereich der Leipziger Chaussee. In diesem Fall gelangten unbekannte Täter in ein Bürogebäude. In den Räumlichkeiten wurden diverse Schränke und Behältnisse durchsucht. Aus einer Geldkassette entwendeten die Diebe eine geringe Menge Bargeld.

Die Polizei sicherte Spuren an den Tatorten und leitete die entsprechenden Ermittlungsverfahren ein.