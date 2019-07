Unbekannte haben in Magdeburg eine Werkstatt des Theaters aufgebrochen. Die Polizei ermittelt.

Magdeburg l Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (11. Juli 2019) und Sonnabend (13. Juli 2019) in eine Außenlagerhalle des Theaters Magdeburg an der Liebknechtstraße eingedrungen. Nachdem gewaltsam eine Eingangstür geöffnet wurde, wurden in der Halle weitere Türen aufgebrochen und ein Fenster eingeschlagen. Aus dem Lager entwendeten die unbekannten Täter verschiedene Werkzeuge.

.