Einbruch in ein Haus durch ein Fenster. In Magdeburg waren mehrere Gebäude das Ziel von Einbrechern. Symbolfoto: Photographee.eu - Fotolia

Ostern haben Einbrecher in Magdeburg genutzt. Sie drangen in Einfamilienhäuser im Süden Magdeburgs ein.

Magdeburg (kt) l Im Zeitraum von Karfreitag bis Ostermontag 2019 drangen Einbrecher in zwei Einfamilienhäuser in Magdeburg ein. Die Tatorte befinden sich im Stadtteil Reform im Süden der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

Den ersten Einbruch stellten die Eigenheimbesitzer am Montag, 22. April 2019, gegen 11.30 Uhr fest. Die Täter hebelten ein Fenster des Hauses auf und gelangten so in die Innenräume. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Zimmer und durchwühlten diverse Schränke. Entwendet wurde nichts.

Ein weiterer Einbruch wurde am selben Tag gegen 12 Uhr bemerkt und der Polizei gemeldet. In diesem Fall brachen die Täter eine Tür auf, durchsuchten ebenso alle Räumlichkeiten – aber: Auch hier fehlt nichts. Die Polizei sicherte Spuren an den Tatorten und leitete zu beiden Einbrüchen Ermittlungsverfahren ein.