In Magdeburg sind Einbrecher in zwei Unternehmen eingedrungen. Symbolfoto: sdecoret - Fotolia

Zwei Einbrüche wurden der Polizei vom Wochenende in Magdeburg gemeldet. Es werden Zeugen gesucht.

Magdeburg (ri) l Zwei Firmen waren am Wochenende Ziel von Einbrechern in Magdeburg. Den ersten Diebstahl stellte ein Mitarbeiter einer Firma im Lorenzweg am Morgen des 24. Februar 2019 gegen 6 Uhr fest. Die Täter hatten 1,60 mal 2,40 Meter große Zaunfelder von den Pfählen am Firmenparkplatz abgebaut.

Der Geschäftsführer einer Firma in der Freien Straße im Stadtteil Buckau meldete der Polizei ebenfalls am Montag gegen 7 Uhr einen Diebstahl. Über ein Baugerüst sollen sich unbekannte Täter Zugang zur Firma verschafft haben. Dort stahlen sie aus einer gesicherten Halle einen Anhänger, ein Moped und Bauwerkzeuge.

Die Polizei bittet Zeugen, sich im Polizeirevier Magdeburg zu melden. Dieses ist unter 0391/546-3292 zu erreichen.