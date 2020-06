Nach einem Überfall auf eine Passantin in Magdeburg ermittelt die Polizei. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Am 13. Juni 2020 soll es in Magdeburg zu einem Raub gekommen sein. Drei Unbekannte erbeuteten von einer Passantin Bargeld.

Magdeburg (vs) l Nach Informationen der Magdeburger Polizei befand sich eine 55-jährige Magdeburgerin am 13. Juni 2020, gegen 22.15 Uhr, zu Fuß in der Schillerstraße, als sie von drei unbekannten Personen angesprochen wurde. Hierbei soll es sich um zwei Männer und eine Frau gehandelt haben.

Die 55-Jährige wurde von einem der Männer am Arm gepackt und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. In der weiteren Folge soll die Magdeburgerin zu Boden gerissen, geschlagen und getreten worden sein.

Zweistelligen Betrag erbeutet

Daraufhin übergab die 55-Jährige einen zweistelligen Bargeldbetrag und die Täter flüchteten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.