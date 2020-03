Die Polizei meldete mehrere Autodiebstähle in Magdeburg. Foto: dpa

Zwischen dem 4. und 5. März 2020 entwendeten unbekannte Täter fünf Fahrzeuge im Stadtgebiet von Magdeburg.

Magdeburg (vs) l Am Morgen des 5. März 2020 haben Besitzer beziehungsweise die Geschädigten festgestellt, dass in den Stadteilen Berliner Chaussee, Hopfengarten und Leipziger Straße vier Transporter von unbekannten Tätern entwendet worden waren. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um die Fabrikate Mercedes sowie Volkswagen.

Ein weiterer Diebstahl wurde am 5. März 2020, gegen 20.20 Uhr, bemerkt. In diesem Fall entwendeten unbekannten Täter einen Pkw Ford im Bereich Alte Neustadt.

Fahndung eingeleitet

Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen sowie die entsprechenden Ermittlungsverfahren ein, erklärte am Freitag eine Polizeisprecherin in Magdeburg.