Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Magdeburg brach in der Bankfiliale ein Brand aus. Foto: Tom Wunderlich.

In Magdeburg wurde erneut ein Geldautomat gesprengt. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach den Tätern.

Anja Guse ist Redakteurin und stellvertretende Leiterin in der Lokalredaktion Magdeburg. anja.guse@volksstimme.de ›

Magdeburg l Unsanft sind die Bewohner der Schönebecker Straße in Magdeburg am Freitagmorgen aus dem Schlaf gerissen worden. Um 3.37 Uhr hatte es einen Knall gegeben.

In einer Bank hatten Unbekannte mit einem selbstgebauten Sprengsatz einen Automaten zerstört. An das Geld kamen die Täter jedoch nicht. Allerdings wurde ein zweiter Automat durch die Wucht der Explosion ebenfalls stark beschädigt.

Polizei fahndet nach drei Tätern

Die Polizei geht momentan von drei Tätern aus. Diese sollen mit einem weißen Auto - vermutlich ein VW Golf - mit Magdeburger Kennzeichen stadtauswärts über die Schönebecker Straße geflüchtet sein.

Durch die Explosion kam es zu einem Brand, den die Feuerwehr schnell löschte. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Tätern. Bislang jedoch ohne Erfolg.

Polizei sucht Zeugen

Personen, die Hinweise zu den Tätern oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/546-5196 bei der Kripo zu melden.

Schäden gibt es offenbar auch im Geschäft neben der Bankfiliale. Beim Antiquitätenhändler sind Waren zu Bruch gegangen.

Spezialisten des Landeskriminalamtes sollen nun Spuren in der zerstörten Bankfiliale sichern, die sich in einem Wohnhaus befindet. Erst am 10. Oktober war im wenige Kilometer entfernten Stadtteil Sudenburg ebenfalls versucht worden, einen Geldautomaten zu sprengen.