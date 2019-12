Der Einbruch in eine Spielothek in Magdeburg ist gescheitert. Die Täter flüchteten.

Magdeburg l Am Heiligabend 2019 sind in Magdeburg unbekannte Täter gegen 4 Uhr in eine Spielothek am Nicolaiplatz eingedrungen. Die Täter kletterten auf ein Baugerüst und schlugen die Scheibe einer Spielothek ein. Eine im Objekt befindliche Reinigungskraft vernahm die Geräusche und sprach die unbekannten Täter an, welche sofort die Flucht ergriffen.