Sechs Autos sind in Magdeburg aufgebrochen worden. Navigationsgeräte wurden entwendet. Symbolfoto: Martin Rieß

Diebe stahlen aus sechs Pkw in Magdeburg die Navigationsgeräte.

Magdeburg l Unbekannte haben in Magdeburg sechs Autos aufgebrochen. Die Vorfälle ereigneten sich alle in der Nacht zum 1. September 2018. Die Autobesitzer meldeten die Einbrüche am Sonnabend von 8 Uhr bis 10 Uhr.

Betroffen waren Autos in mehreren Stadtgebieten. Bei allen Autos schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein und entwendeten anschließend die festverbauten Navigationssysteme. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um die Hersteller Audi, Skoda und Volkswagen, teilte die Polizei mit. Die Polizei sicherte Spuren und leitete Ermittlungsvorgänge ein.

Hinweise zu den Taten sind an das Polizeirevier Magdeburg unter Telefon 0391/5463191 zu richten.