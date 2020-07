Ein Trickdieb hat auf offener Straße zwei Magdeburgern Geld aus deren Portemonnaie gestohlen. Die Polizei ermittelt.

Magdeburg (vs) l Zwei Senioren wurden am 7. Juli 2020 im Breiten Weg und am Alten Markt in Magdeburg Opfer von einem Trickdieb. Wie die Polizei dazu mitteilte, wurde ein 86-jähriger Magdeburger durch den bislang unbekannten Mann am Vormittag auf dem Breiten Weg angesprochen und um Kleingeld beziehungsweise den Wechsel von Kleingeld gebeten. Bei der Entnahme der Münzen aus dem Kleingeldfach der Geldbörse gelang es dem Täter auf bisher unbekannte Weise, unbemerkt in das Fach für Geldscheine zu fassen und mehrere Geldscheine zu stehlen. Erst später merkte der 86-Jährige das fehlende Geld und informierte die Polizei.

Gepflegte Erscheinung

Auf die selbe Weise wurde gegen 10.30 Uhr ein 81-jähriger Magdeburger auf dem Alten Markt zum Opfer des Trickdiebstahls. Auch hier bat der Täter um Wechsel von Kleingeld und stahl unbemerkt mehrere Geldscheine aus dem Portemonnaie des Magdeburgers. Der vermeintliche Täter sei nach Beschreibungen der Opfer circa 50 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, südländischer oder nordafrikanischer Herkunft, trug dunkles, nach hinten gekämmtes Haar, war von gepflegter Erscheinung und mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzer Hose bekleidet, erklärte die Polizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546 32 92 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.