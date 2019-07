In Magdeburg sind Einbrecher in ein Büro eingedrungen. Symbolfoto: Ricardo Reitmeyer/Shutterstock

Mehrere Hundert Euro Beute haben Einbrecher in Magdeburg gemacht. Die Polizei konnte aber umfangreiche Spuren sichern.

Magdeburg (vs) l Bisher unbekannte Täter sind am 27. Juli 2019 gegen 4.50 in eine Bildungseinrichtung in der Eisvogelstraße im Stadtteil Stadtfeld-West eingebrochen. Aus den Büro stahlen sie mehrere Hundert Euro.

Beim Einbruch wurden die Einbrecher vom Wachschutz überrascht, sodass sie flüchteten und dabei ihre Fahrräder zurückließen. Wie sich herausstellte, waren auch die beiden E-Bikes gestohlen. Polizisten fanden in der Nähe einen Rucksack, in dem Teile der Beute waren. Die Polizei sicherte umfangreiche Spuren. Die Ermittlungen dauern an.