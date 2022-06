Kritik an Quarantäne-Regelung: Corona-Fälle steigen in Magdeburger Grundschule

Mehrere Corona-Fälle binnen weniger Tage sind in einer Magdeburger Grundschule zu vermelden. Eltern sorgen sich, dass die Quarantäne-Regelung die Lage zuspitzt.

Die Grundschule befindet sich am Grenzweg in Neu-Olvenstedt. Die Einrichtung verzeichnet aktuell über 20 Corona-Fälle innerhalb der Schülerschaft.

Magdeburg - 24 infizierte Jungen und Mädchen in vier Klassen – das Coronavirus ist in der Grundschule am Grenzweg (Stadtteil Neu-Olvenstedt), die von 318 Schülern besucht wird, angekommen. Entsprechende Meldungen von Eltern bestätigt Magdeburgs Amtsarzt Dr. Eike Hennig.