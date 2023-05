Seit dem 1. April rollt in der Magdeburger Innenstadt der Autoverkehr durch den Tunnel. Einmal mehr waren jetzt die Ampelschaltungen in dem Bereich Thema.

Kritik an Staus, Ampeln und langem Warten am Tunnel in Magdeburg

Warten an der Ampel am Damaschkeplatz.

Magdeburg - Rund um den Tunnel haben sich die Magdeburger ans Warten gewöhnt: Lange Zeit auf die Verkehrsfreigabe, bis vor kurzem im Stau auf den Umleitungsstrecken oder bis zum 27. August 2020 in durch Sudenburg umgeleiteten Straßenbahnen. Dass mit der Verkehrsfreigabe des Tunnels dennoch weiter gewartet werden muss, sorgt jetzt für Diskussionen. Es geht dabei um die Zeit, die an roten Ampeln verbracht werden muss. Missmut ist dabei bei allen Verkehrsteilnehmern angesagt, wie jüngst eine Diskussion im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr zeigte: Von Fußgängern und Radfahrern war schon vor der Freigabe der Tunnelröhren die Rede, die insbesondere an der neuen Ampelanlage am Damaschkeplatz lange Wartezeiten in Kauf nehmen sollten.