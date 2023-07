Im Kultbistro an der Berliner Chaussee in Magdeburg-Brückfeld versorgt Wirt Lars Ewert mit seinem Team Stammgäste und Sportfans des 1. FCM sowie des SCM.

Käseglockenwirt und -betreiber Lars Ewert, hier in dem Anbau, schenkt seinen Gästen gern ein Frischgezapftes aus. Auch ein Biergarten gehört zum beliebten Treffpunkt schräg gegenüber der Getec-Arena Magdeburg.

Magdeburg - Sie ist Kult in Ostelbien und wird vor allem bei Heimspielen des FCM und der Handballer in der Getec-Arena „gestürmt“: die Käseglocke. Wirt Lars Ewert schenkt gern ein Frischgezapftes aus und versorgt zahllose hungrige Fans auf ihrem Weg in die Arenen.