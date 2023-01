Kultkneipe „Zum Igel“ in Magdeburg droht das Aus

Seit mehr als einem Jahrzehnt betreibt Dagmar Warnstedt das Gartenlokal „Zum Igel“ in Magdeburg. Unterstützt wird sie dabei von Wolfgang Matthes. Mit zusammen 156 Lebensjahren sind sie wohl das älteste Wirte-Paar in der Stadt. Nun droht ihnen das Aus. Obwohl sie gerne weitermachen wollten.

Dagmar Warnstedt und Wolfgang Matthes stehen am Tresen des Gartenlokals „Zum Igel“ in Magdeburg. Bis zu ihrem 80. Geburtstag wollten sie dies eigentlich so beibehalten.

Magdeburg - Mit einer blauen Bandage am Handgelenk steht Dagmar Warnstedt (78) am Zapfhahn. Bei einem Unfall zu Weihnachten hat sie sich den Arm gebrochen. Was auf dem Bild nicht zu sehen ist, auch ein Fuß ist eingegipst. Dennoch will sie für ihre Gäste im Gartenlokal „Zum Igel“ da sein. Also beißt sie die Zähne zusammen.