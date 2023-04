Das Forum Gestaltung in Magdeburg startete passend zur Ausstellung „70 Jahre Kunst am Bau“ einen Wettbewerb. Neu-Olvenstedts Stadtteilmanager ruft jetzt dazu auf, den Stadtteil und seine Kunst zu dokumentieren. Dabei gibt es die Chance auf Preise und eine Ausstellung.

Die Skulptur „Luftfahrt“ von den Künstlerinnen Annedore Policek und Ursula Schneider-Schulz steht vor der Kindereinrichtung „Die Brücke Magdeburg“ am Bruno-Taut-Ring in Neu-Olvenstedt. Entstanden ist sie 1991, restauriert wurde sie 2009.

Magdeburg - Skulpturen, Malerei und Fotografien hängen oft in Kunstmuseen von Kunstkennern kuratiert. So bekommen auch diejenigen einen Eindruck, die sich mit den verschiedenen Kunstformen nicht so gut auskennen. Aber wo findet sich Kunst im Alltag? Sogar im eigenen Stadtteil vor der Haustür? Um mehr Kunst am Bau zu entdecken und zu dokumentieren, ruft das Forum Gestaltung zu einem Wettbewerb auf: Fotografiert und gezeichnet werden soll „Kunst am Bau, die Ihnen täglich begegnet.“ Gesucht werden die schönsten, traurigsten, hässlichsten oder eindrucksvollsten baugebundenen Werke in Magdeburg.