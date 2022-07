Künstler öffnen Türen zu ihren Arbeitsräumen in Magdeburg und Sachsen-Anhalt

Einblicke in die Arbeit der Magdeburger Künstler erhalten Kunstinteressierte am Sonnabend und Sonntag auch in Magdeburg. Die Künstler laden zum Tag der offenen Tür. Viele neue Werke, die noch nicht öffentlich gezeigt werden konnten, dürften dort zu entdecken sein.

Sowohl Einzelkünstler als auch Künstlergemeinsschaften wie im Q.Hof oder in den Tessenow-Garagen im Herrenkrug öffnen am Wochenende die Pforten zu ihren Arbeitsräumen und geben Einblicke in ihr Schaffen.

Magdeburg - „Ein bisschen aufräumen muss ich noch“, sagt Sari Prieto. Die Künstlerin steht in ihrem Atelier, den Pinsel in der Hand, die Jeans mit Farbe bekleckst. Auch an Händen und Hals haftet das Blau, das im Kontrast mit dem Schwarz auf der Leinwand vor ihr dort allerdings sehr leuchtend wirkt. Viel haben die Künstler während der Corona-Pandemie gearbeitet. Auch Sari Prieto. Sie gehört zur Gruppe von Künstlern, die sich im Q.Hof an der Brauereistraße auf dem Gelände des Werk 4 ein Atelier eingerichtet haben. Und kurz vor den Tagen der offenen Tür scheint sich dort eine wohlig angespannte Stimmung breitzumachen. Die Bilder der jüngsten Ausstellung werden abgenommen und die Gemeinschaftsausstellung für den Tag der offenen Ateliers am 18. und 19. September 2021 von 11 bis 18 Uhr aufgebaut.