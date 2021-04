Kunstwerk am Magdeburger Hasselbachplatz wird immer wieder beklebt

Magdeburg

Laternen, Strommasten oder Verkehrszeichen – allesamt sind sie beliebte Werbeflächen für bestimmte Kreise. Illegal angebrachte Aufkleber und Plakate zieren sie zuhauf, allein die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) haben in der Vergangenheit Tausende Euro für die Reinigung ihrer Fahrleitungsmasten ausgegeben.

Doch auch vor Kunstwerken machen die Stickerfans nicht halt. Ein beliebtes Ziel ist das Windspiel „Aerobiont“ des Künstlers Jörg-Tilmann Hinz, das seit bald 30 Jahren an der Einmündung der Liebigstraße zum Hasselbachplatz steht. Möglicherweise weil es auf Augenhöhe betrachtet wie ein weiterer Mast im Straßenbild wirkt, wird es regelmäßig mit Werbeaufklebern und -plakaten versehen – ein Ärgernis nicht nur für Anwohner.

Stadt beseitigt Aufkleber zeitnah

„Ja, leider gibt es immer wieder Schmierereien oder Beklebungen an dem Windspiel in der Liebigstraße“, erklärt Stadtsprecher Michael Reif. Vor allem im unteren Bereich der Metallkonstruktion seien in den vergangenen Jahren illegal Aufkleber und Plakate aufgetragen worden. „Wenn uns diese Verunreinigungen bekanntwerden, erfolgt in der Regel schnellstmöglich die Beseitigung“, versichert er.

Erst in der vergangenen Woche hätten Mitarbeiter des Ordnungsamtes einige Plakate entfernen müssen. Doch mittlerweile ist der Pfeiler wieder vielfach beklebt. „Alle neuen Aufkleber und Verunreinigungen werden am heutigen Dienstag entfernt. Unser Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement (KGM) hat in Abstimmung mit unserem Kulturbüro bereits einen entsprechenden Auftrag an eine Firma erteilt“, erklärt der Stadtsprecher.

Reinigungskosten werden in Rechnung gestellt

Für diejenigen, die die Aufkleber und Plakate angebracht haben, könnte es teuer werden. „Für einige konnte die Polizei Täter ermitteln, denen wir die Kosten für die Entfernung in Rechnung stellen werden“, kündigt Michael Reif an.

Formal könnte zudem ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden. Laut Gefahrenabwehrordnung ist das Anbringen von Werbemitteln ohne Einverständnis des Eigentümers eines Objekts nicht erlaubt. Ordnungswidrigkeiten können gemäß der Verordnung mit einer Buße von bis zu 5000 Euro belegt werden.

Vandalismus an Kunstwerken und Denkmälern gibt es immer wieder im Stadtgebiet. So wurden beispielsweise auf dem Fürstenwall der Mechthild-Skulptur ein Arm abgetrennt und eine weitere Skulptur umgestoßen. Auch das dortige Kriegerdenkmal wurde immer wieder mit Graffiti beschmiert.