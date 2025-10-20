Ein kurios anmutender Zettel an einer Minigolfanlage in Magdeburg hat einen durchaus ernsten Hintergrund. Weil die Bahn unpünktlich ist, sahen sich Mitarbeiter zu einem ungewöhnlichen Hilferuf veranlasst.

Ein Hinweisschild am Hauptbahnhof zeigt den Weg zur Minigolfanlage in Magdeburg.

Magdeburg - Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Das Sprichwort gilt erst recht, wenn diese Reise mit der Deutschen Bahn stattfindet und das Ziel die Arbeitsstätte ist, auf der man pünktlich erscheinen muss. Doch das ist eben nicht so einfach, wie ein Fall aus Magdeburg beweist. Ein ungewöhnlicher Aushang für Kunden einer Minigolfanlage war das Ergebnis.