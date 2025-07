Berührung als Beruf Magdeburgerin wird fürs Kuscheln bezahlt: Das steckt hinter der besonderen Therapieform

Marie-Luise Weinreich bietet in Magdeburg professionelle Kuscheltherapie an. Was für manche ungewöhnlich klingt, ist für andere ein sicherer Raum für Nähe und Vertrauen – ganz ohne Erotik.