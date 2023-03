Kyffhäuser - Was für ein Happy End am Kyffhäuserdenkmal: Seit Samstag hat Michael Hartung aus Magdeburg den seit 13 Jahren vermissten Ehering seiner verstorbenen Mutter zurück. „Der Ring kommt nach so langer Zeit wieder nach Hause. Wenn das meine Eltern noch erleben könnten“, sagte der 51-Jährige sichtlich gerührt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.