Ladestationen für Mehrfamilienhäuser: In Magdeburg wird die E-Mobilität erforscht

Magdeburg - Elektroautos sind in Zeiten des Klimawandels und schwindender Ölreserven in aller Munde. Ihre Zahl steigt stetig, mit ihr aber auch die Herausforderungen an die Infrastruktur. Schließlich müssen die Fahrzeuge aufgeladen werden. Bei einem Einfamilienhaus ist das relativ einfach händelbar, doch wie ist das in einem Mehrfamilienhaus wie einem Hochhaus mit 16 Etagen? Entweder gibt es keine oder nur wenige Ladestationen.