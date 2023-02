Das Landesamt für Landwirtschaft hat vor illegalem Abholzen von Laubbäumen in Magdeburg gewarnt und Strafen bis zu 50.000 Euro angedroht. Schädlinge sind der Grund.

Landesamt stellt wildes Baumfällen in Magdeburg unter hohe Strafe

Baumfällen in Magdeburg kann teuer werden - zumindest in einigen Stadtteilen.

Magdeburg - Die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt hat vor ungenehmigten Fällungen von Laubbäumen in Magdeburg gewarnt. Welche Stadtteile betroffen sind, was Grundstückseigentümer beachten müssen, welche Ausnahmen es gibt und was Schädlinge damit zu tun haben.