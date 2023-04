Die Lange Luise, der jüngste Hochhausneubau in Magdeburg, biegt auf die Zielgerade ein: LEDs werden getestet und die Termine für den Einzug weiterer Mieter stehen fest.

Lange Luise: Am neuen Magdeburger Hochhaus fallen die Gerüste

Neubau in Citylage

Magdeburg - Im Herbst 2018 haben an der Erzbergerstraße in der Magdeburger Innenstadt die Bauarbeiten am Luisencarré begonnen. Auf der Südostecke des Komplexes der MWG-Wohnungsgenossenschaft Magdeburg ist mit der Langen Luise mit 20 Etagen das jüngste Magdeburger Hochhaus emporgewachsen – und jetzt lässt Luise die Hüllen fallen.