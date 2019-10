In Magdeburg wurde in letzter Zeit häufig in Firmengebäude eingebrochen. Symbolfoto: sdecoret - Fotolia

Unbekannte sind in der Nacht zum 6. Oktober 2019 in eine Firma im Magdeburger Stadtteil Sudenburg eingebrochen.

Magdeburg (vs) l Ziel der unbekannten Täter war eine Kaminbaufirma in der Halberstädter Straße, wie die Polizei am Montag informierte. Demnach habe am Sonntagmorgen ein 57-jähriger Mitarbeiter der Firma den Einbruch gemeldet.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zunächst über die Fluchttür der Firma gewaltsam Zutritt in das Objekt. Im Gebäude durchsuchten die Täter sämtliche Schränke und Schubladen nach möglicher Beute. Hierbei wurde unter anderem ein Laptop entwendet.

Kripo hat Spuren gesichert

Nach erfolgter Spurensuche und –sicherung hat nun die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen aufgenommen.