Aus einem Magdeburger Büro haben Unbekannte bei einem Einbruch einen Laptop entwendet.

Magdeburg (vs) l Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen drangen unbekannte Täter in die Geschäftsräume einer Firma im Magdeburger Stadtteil Alte Neustadt ein.

Am Montag gegen 6.45 Uhr meldete ein Mitarbeiter der Polizei in Magdeburg den Einbruch in die Firma in der Rogätzer Straße. Die bislang unbekannten Täter brachen gewaltsam eine Glastür zu dem Bürobereich auf und durchsuchten sämtliche Räume. Hierbei öffneten und durchwühlten sie Schränke und Regale. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Laptop entwendet.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.