Läufer erobern neuen Tunnel am Magdeburger Hauptbahnhof

Eine besondere Premiere erlebten am Sonntagvormittag des 22. Januars 2023 Sportler und Freunde des Vereins Magdeburger Laufkultur 08. Sie durften als Erste durch den neuen Tunnel am Hauptbahnhof laufen, wie unsere Bilder und die Ergebnisse zeigen. Der Tunnel wird erst am 1. April 2023 offiziell freigegeben.

Rund 300 Läufer durften am Sonntag als Erste den neuen Tunnel am Magdeburger Hauptbahnhof passieren. Hier starten am ZOB um 10.15 Uhr die erwachsenen Läufer.

Magdeburg - Pünktlich um 10 Uhr fiel am Sonntag, 22. Januar 2023, an der Rampe am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) der Startschuss für den ersten Wertungslauf der Winterserie des Vereins Magdeburger Laufkultur 08. Die Kleinsten machten den Anfang, während sich die erwachsenen Läufer bei Temperaturen um den Gefrierpunkt noch warm machten. Für sie war um 10.15 Uhr Start. Die Strecke: eine ganz besondere. Führte sie doch durch die nagelneue, noch nicht freigegebene südliche Röhre des Tunnelneubaus am Magdeburger Hauptbahnhof. Keine leichte Aufgabe, betrug die Steigung doch 8 Prozent.