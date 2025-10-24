„Alles Retter“ schließen Standort Lebensmittel retten - aber wohin? Magdeburger Verein sucht dringend Hilfe
Der Verein „Alles Retter“ musste seine Abholstation in Brückfeld aufgeben. Jetzt suchen die Mitglieder dringend einen neuen Ort zum Lebensmittelverteilen gesucht - und setzen dabei auf die Hilfe der Magdeburger.
24.10.2025, 18:00
Magdeburg. - Knapp ein Jahr nach der Eröffnung muss der Verein „Alles Retter“ seinen Standort in Brückfeld schließen. Dabei war der kleine Laden mehr als nur eine Abholstation für gerettete Lebensmittel – er sollte ein Ort der Begegnung werden. Doch es gibt Hoffnung: Die Magdeburger können helfen.