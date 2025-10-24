Der Verein „Alles Retter“ musste seine Abholstation in Brückfeld aufgeben. Jetzt suchen die Mitglieder dringend einen neuen Ort zum Lebensmittelverteilen gesucht - und setzen dabei auf die Hilfe der Magdeburger.

An der Berliner Chaussee haben die „Alles Retter“ bislang wöchentlich vor dem Müll gerettete Lebensmittel an Magdeburger verteilt. Doch die Verteilerstation musste schließen.

Magdeburg. - Knapp ein Jahr nach der Eröffnung muss der Verein „Alles Retter“ seinen Standort in Brückfeld schließen. Dabei war der kleine Laden mehr als nur eine Abholstation für gerettete Lebensmittel – er sollte ein Ort der Begegnung werden. Doch es gibt Hoffnung: Die Magdeburger können helfen.