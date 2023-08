Legt Magdeburg für eigene Bauprojekte andere Maßstäbe als für andere an?

Magdeburg - Anfang Juli hatte die Magdeburger Volksstimme über Pläne zu Sanierung und Erweiterung des Dezernats für Umwelt und Stadtentwicklung – ehemals als Baudezernat bekannt – berichtet. Im Stadtrat hatte es kritische Nachfragen zum Eingriff in die Kaltluftschneise auf dem Gelände in der Straße An der Steinkuhle 6 gegeben. Und dabei sind die Kritiker im Rat nicht allein: Befürchtet wird, dass die Stadt für eigene Vorhaben andere Maßstäbe ansetzt als für normale Bürger und andere Investoren.