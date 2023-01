Lehrer und Künstler Jochen P. Heite präsentiert seine Meisterklasse

Magdeburg - Malerei in Acryl auf Leinwand, in unterschiedlichsten Formen ist ab ab 18. Januar im Landesfunkhaus des MDR in Magdeburg zu sehen. Dort präsentieren Erwachsene, die an der Jugendkunstschule jeden Freitag ihr Handwerk erlernen und mit dem Lehrer und Künstler Jochen P. Heite an der Umsetzung ihrer Ideen arbeiten, die Ergebnisse ihres Schaffens. Und das ist sehr vielfältig, wie Jochen P. Heite im Gespräch zur Ausstellung berichtet.

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden Flexabo Volksstimme+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie Volksstimme+ >>HIER<< dazubuchen. Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.