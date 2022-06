Leibniz-Gemeinschaftssschule zieht in Magdeburg erst im Winter um

Ursprünglich sollte die Leibnizschule Magdeburg diesen Sommer an die Pablo-Neruda-Straße umziehen. Später war vom Herbst die Rede. Und jetzt von den Winterferien.

Die Gemeinschaftsschule "Gottfried Wilhelm Leibniz" Magdeburg bekommt neben einem sanierten Schulgebäude auch einen neuen Anbau. Mit dem Umzug steht der Schule nicht allein die modernste Ausstattung in einem modernen Gebäude zur Verfügung. Auch wird Platz für die Erweiterung der Grundschule Hegelstraße am bisherigen Standort geschaffen.

Magdeburg - Ein über Jahre leerstehendes Schulgebäude an der Pablo-Neruda-Straße wird derzeit für die Gemeinschaftsschule „Gottfried Wilhelm Leibniz“ von der Hegelstraße hergerichtet. Eigentlich sollte die Schule bereits in den Sommerferien 2021 an den neuen Standort umziehen. Generalunternehmerin ist die Industriebau Wernigerode. Deren Geschäftsführer Marko Müller sagte der Volksstimme jetzt zwar: „Die Arbeit liegt im Zeitplan, die Übergabe erfolgt Ende August.“