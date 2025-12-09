Die Otto-von-Guericke-Stiftung und Ziering'sche Familienstiftung Magdeburg haben einen Vertrag unterzeichnet. Inhalt: Umfangreiches Archivgut wird überlassen.

500 Jahre alte Stiftung in Magdeburg gibt Dokumente frei

Während der Vertragsunterzeichnung in Magdeburg (von rechts nach links): Oberstudiendirektor Frank Liebetanz, Prof. Michael Schenk, Burckhard Dienemann.

Magdeburg. - Historischer Zuwachs in der Lukasklause/Guericke-Zentrum: Die Ziering‘sche Familienstiftung vollzog im Rahmen der jüngsten Guericke-Tagung die Übergabe von Digitalisaten, ausgedruckten Kopien und weiterem Archivgut an das Forschungsarchiv der Otto-von-Guericke-Stiftung. Warum das für Magdeburgs Stadtgeschichte wichtig ist.