weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. 500 Jahre alte Stiftung in Magdeburg gibt Dokumente frei: Leichenpredigten und Ahnenlisten übergeben

500 Jahre alte Stiftung in Magdeburg gibt Dokumente frei Leichenpredigten und Ahnenlisten übergeben

Die Otto-von-Guericke-Stiftung und Ziering'sche Familienstiftung Magdeburg haben einen Vertrag unterzeichnet. Inhalt: Umfangreiches Archivgut wird überlassen.

Von Karl-Heinz Kaiser 09.12.2025, 18:30
Während der Vertragsunterzeichnung in Magdeburg (von rechts nach links): Oberstudiendirektor Frank Liebetanz, Prof. Michael Schenk, Burckhard Dienemann.
Während der Vertragsunterzeichnung in Magdeburg (von rechts nach links): Oberstudiendirektor Frank Liebetanz, Prof. Michael Schenk, Burckhard Dienemann. Foto: Karl-Heinz Kaiser

Magdeburg. - Historischer Zuwachs in der Lukasklause/Guericke-Zentrum: Die Ziering‘sche Familienstiftung vollzog im Rahmen der jüngsten Guericke-Tagung die Übergabe von Digitalisaten, ausgedruckten Kopien und weiterem Archivgut an das Forschungsarchiv der Otto-von-Guericke-Stiftung. Warum das für Magdeburgs Stadtgeschichte wichtig ist.