Leinen los! für die Ausflugsschiffe in Magdeburg

Die Schiffe der Weißen Flotte Magdeburg starten in die Saison. Außerdem gelten neue Lockerungen für einige Veranstaltungen. Doch nicht jeder kann sie gleich nutzen.

Sie ist wieder auf Tour: die Weiße Flotte . Die „Stadt Magdeburg“ machte am gestrigen Freitag, 28. Mai 2021, den Auftakt. Heute steigt auch die „Sachsen-Anhalt“ mit ein. Erste Buchungen gab es bereits. Ab 5. Juni 2021 gilt dann der normale Fahrplan.

Magdeburg - Familie Kuhne ließ sich am Freitag, 28. Mai 2021, den Fahrtwind auf der Elbe um die Nase wehen und genoss die erste Saisonfahrt der Weißen Flotte. Dass sie dabei am Freitagvormittag noch die einzigen Gäste an Bord der „Magdeburg“ waren, störte sie gar nicht. Im Gegenteil: ein exklusiver Ausflug für die Touristen aus Eilenburg.

Familie Kuhne aus Eilenburg nutzte gestern den Saisonauftakt der Weißen Flotte für eine Rundfahrt. Foto: Ivar Lüthe

Für drei Tage war die Familie zu Gast in der Landeshauptstadt – die niedrigen Inzidenzzahlen und die bereits geltenden Lockerungen wie Restaurantbesuche hatten sie angelockt. „Bei uns ist es noch nicht ganz so weit mit den Lockerungen, aber langsam geht es auch bei uns los“, so die Touristen.

Silke Buschmann, Geschäftsführerin der Weißen Flotte, ist erleichtert, dass die Saison nun endlich starten darf. „Wir starten mit Verspätung. Wir hätten bereits Einnahmen erzielen können, die uns jetzt fehlen. Aber ich bin froh, dass es nun endlich losgeht“, sagt sie. Auch wenn gestern bei der „Jungfernfahrt“ in die Saison nur Familie Kuhne an Bord war, die ersten Touren waren wichtig – um zu zeigen, dass Fahrten wieder möglich sind.

Die beiden Schiffsführer Eric Berheine (links) und Bernd Schröder: „Endlich geht es wieder los! Wetter und Wasserstand passen.“ Foto: Ivar Lüthe

Testpflicht könnte abschrecken

Am Freitag ging es zunächst nur bis Westerhüsen. Am heutigen Sonnabend, 29. Mai 2021, steigt aber auch die „Sachsen-Anhalt“ mit ein. Dann werden auch Stadtfahrten, die „große Acht“ zum Wasserstraßenkreuz sowie die „Schifffahrt zur Kaffeezeit“ zum Schiffshebewerk angeboten. Ab dem 5. Juni 2021 gilt dann der normale Fahrplan, auch das Fahrgastschiff „Wolfsburg“ nimmt die Fahrt auf. Die ersten Buchungen gibt es bereits. Das stimmt zunächst hoffnungsvoll.

„Wir werden in den nächsten zwei Wochen abschätzen können, wie die Fahrten angenommen werden. Im Moment ist es noch schwer zu sagen“, meint Silke Buschmann. Vor allem die Vorgabe, dass es nur für vollständig geimpfte, genesene oder Gäste mit aktuellem negativen Corona-Test an Bord gehen darf, könnte Fahrgäste abhalten.

Familie Kuhn war kurz vor dem Ablegen noch schnell im Testzentrum. Doch ob das viele andere Kurzentschlossene auch machen? Tests an Bord kann die Weiße Flotte nicht anbieten. „Das würde den Zeitrahmen sprengen. Außerdem haben wir nicht genug Personal, um all die administrativen Dinge, die auch daran hängen, leisten zu können“, so die Geschäftsführerin.

Veranstalter brauchen mehr Vorlauf

Die weitergehenden Lockerungen, die ab dem 29. Mai 2021 dank niedriger Inzidenzzahlen in Magdeburg greifen können, haben auf den Schiffsbetrieb der Weißen Flotte keinen Einfluss. Sie betreffen eher private Zusammenkünfte sowie beispielsweise Angebote von Literaturhäusern, Theatern, Kinos und Konzerthäusern, die mit 200 Gästen in geschlossenen Räumen und mit 300 Gästen im Freien zugelassen werden dürfen. Sofort genutzt werden können sie allerdings nicht von allen Veranstaltern, wie eine Umfrage ergab. Dazu brauche es mehr Vorbereitungszeit, wie es hieß. Freude über das Mehr an Möglichkeiten ist aber da.

Bei der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg (MVGM) bereitet man sich längerfristig auf Veranstaltungen vor. So laufen derzeit Abstimmungen für Messen wie die Gartenträume, die Open Air im Elbauenpark stattfinden soll, sowie die Landesbauausstellung. Beides soll Ende Juni/Anfang Juli im Rahmen von Modellprojekten möglich werden, sagt MVGM-Geschäftsführer Steffen Schüller. Die aktuellen Vorgaben lassen noch keine wirtschaftlich abbildbaren Veranstaltungen zu. Wichtig für Veranstalter sei eine längerfristige Klarheit, was ab welchen Inzidenzzahlen möglich sein könne. Hier sei das Land gefragt, den Rahmen vorzugeben, so Schüller.

Das Theater Magdeburg steckt derzeit im Modellprojekt. Die Aufführungen an diesem Wochenende, wie der Zigeunerbaron und „Die Eroberung des Südpols“ sowie „Pünktchen und Anton“, sind bereits geplant und ausverkauft. Zwar mit weniger Zuschauern, als es jetzt möglich wäre, aber „für uns gilt noch das genehmigte Modellprojekt“, so Sprecherin Christine Villinger. Zu Wochenbeginn geht es dann an den Juni-Spielplan.

Erste Kinovorstellungen starten

Gespielt wird auch bereits im Theater an der Angel. Die ersten Aufführungen sind diese Woche schon über die Bühne gegangen, so Ines Lacroix. Auch sie sagt, dass es mehr Vorlauf braucht. Aufführungen sind für nächstes Wochenende geplant. „Jahre später, gleiche Zeit“, heißt das Stück, die Vorstellungen sind aber bereits ausverkauft. Dafür ergibt sich heute Abend, 29. Mai 2021, eine Möglichkeit: Gäste sind ab 20 Uhr zu einer offenen Probe eines neuen Stücks eingeladen – mit begrenzter Zuschauerzahl und den gültigen Vorgaben.

Im Literaturhaus freut man sich, die Treffen der angebundenen Vereine und Schreibwerkstätten wieder anbieten zu können. „Mit den Lesungen werden wir voraussichtlich ab Mitte Juni starten“, so Ute Berger.

In der Festung Mark steigt am heutigen Sonnabend, 29. Mai 2021, ab 18 Uhr ein Hofkonzert mit dem Duo „Annette und Bodo“ bei Getränken und Gegrilltem. Karten gibt es an der Abendkasse. Dass jetzt auch mehr Gäste im Freien möglich sind, sei positiv, hieß es. Geplant war das Konzert aber schon vorher.

Vom Oli heißt es: „Wir werden dieses Wochenende noch keinen Gebrauch von den Lockerungen machen. Wir sitzen zwar in den Startlöchern, aber ein paar Tage zum Bewerben einzelner Veranstaltungen brauchen wir“, sagt Ines Möhring. Gestartet wird am Donnerstag, 3. Juni 2021, mit dem Abenteuer-/Dokumentarfilm „Free Solo“.

Im Moritzhof gibt es am Mittwoch, 2. Juni 2021, den ersten Film: Gezeigt wird ab 20 Uhr „Minari“. Karten gibt es noch.