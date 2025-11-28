Die Magdeburger des Jahres stehen wieder zur Wahl. Warum das wichtig ist und was die Nominierung zu sagen hat.

Magdeburg - Neid, Missgunst, Egoismus – solche Charakterzüge werden in der kälter wirkenden Gesellschaft vermeintlich immer stärker. Doch wer genau hinsieht, wird erkennen: Oft schreien Pöbler, Provokateure und Besserwisser zwar am lautesten, steuern aber selbst nichts zum Gemeinwohl bei.

Stattdessen halten ganz andere Menschen unsere Gesellschaft zusammen. Betreuerinnen einer Ferienfreizeit für verängstigte Kinder aus der Ukraine oder Elbestädter mit ihrem Einsatz für ein Denkmal fürs Magdeburger Recht – damit wir alle aus der Geschichte lernen. Das sind nur zwei Beispiele aus zehn Wahlvorschlägen für die neuen Magdeburger des Jahres. Menschen wie die auf der Kandidatenliste sind es nämlich, die uns wirklich weiterhelfen.

Ehrenamtlich, ohne eigenen Vorteil und mit dem Blick auf die Schwachen unter uns sind sie keine Lautsprecher im Alltag, sondern Macher.

Für Sie hat die Volksstimme vor mehr als 30 Jahren die Aktion derMagdeburger des Jahres ins Leben gerufen. Und jedes Jahr aufs Neue finden sich Akteure, die die Nominierung mehr als verdient haben.

Das ist auch 2025 so – verbunden mit einem Glückwunsch dazu. Das sind die wahren Zeichen der Zeit.