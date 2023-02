Letzte Generation Klimakleber kündigen weitere Proteste in Magdeburg an - Kann sich die Polizei vorbereiten?

Die zweite Klimakleber-Aktion in Magdeburg soll nicht die letzte gewesen sein. Das kündigten die Mitglieder der „Letzten Generation“ an, als sie Montagfrüh die B1 blockierten und den Verkehr lahmlegten. Damit ist klar: Solch einen Riesenstau wie am Montag wird es womöglich wieder geben.