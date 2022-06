Letzte Orsay-Filiale in Magdeburg schließt

Der Schlussverkauf bei Orsay im Magdeburger Allee-Center ist im vollen Gange. In wenigen Wochen macht das Modegeschäft zu.

Magdeburg - Die Modekette Orsay schließt zum 30. Juni 2022 alle verbliebenen 130 Filialen in Deutschland, wie der Firmensprecher Wolfgang Weber-Thedy bestätigt. Betroffen ist damit auch der letzte Standort in Magdeburg im Allee-Center in der Innenstadt.