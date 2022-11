Letzte Ruhe im historischen Grab

Magdeburg - Der Westfriedhof in Magdeburg hat eine besondere Anziehungskraft: Steinerne Figuren, marmorne Grabplatten, prächtige Familiengrabstätten – sie sind Orte des Gedenkens an die Toten und an längst vergangene Zeiten. Historische Grabstätten zeugen von Bestattungskultur und künstlerischen Fähigkeiten. Doch an ihnen nagt der Zahn der Zeit.