Letzter Kran am Blauen Bock in Magdeburg abgebaut

Magdeburg

In Magdeburg ist im Stadtzentrum am 30. April 2021 der letzte Kran von der Großbaustelle zum Blauen Bock abgebaut worden. In den vergangenen Wochen hatte die Baumaschine Material unter anderem zum Fassadenbau am 45 Meter hohen Eckturm an der Kreuzung Ernst-Reuter-Allee/Breiter Weg in die Höhe gehoben.

Mit dem Verschwinden des Krans ist nun der Blick frei auf die neue Stadtmarke im Zentrum der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts. Seit mehr als fünf Jahren war an dem Neubau gearbeitet worden. Das Gebäude ersetzt den alten Blauen Bock aus den 1960 er Jahren, der seit vielen Jahren leer gestanden hatte und der sich nicht mehr vermarkten ließ. Er war zu einem Schandfleck verkommen, so dass auch aus städtebaulicher Sicht hier eine Veränderung dringen nötig war.

Unternehmenszentrale der SWM

Im neuen Blauen Bock haben die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) ihre Unternehmenszentrale angesiedelt. Derzeit laufen in einigen Räumen noch die Ausbauarbeiten, während ein Teil der Mitarbeiterschaft bereits vom bisherigen Standort in angemieteten Räumen im City Carré in den Neubau gezogen ist.

Noch einige Tage in Kauf nehmen werden müssen die Autofahrer die Behinderungen vor dem Neubau. Auf der Ernst-Reuter-Allee ist seit Beginn der Abrissarbeiten des Vorgängerbaus nur eine Fahrspur frei. Laut Sperrplan der Landeshauptstadt ist die Einschränkung noch bis Ende Juni genehmigt.

Endspurt auf den Außenanlagen

Unter anderem muss es in den kommenden Wochen darum gehen, die Außenanlagen um den Neubau zu gestalten. Parallel zu den eigentlichen Bauarbeiten war dies kaum möglich, da die Arbeiten auf beengten Platzverhältnissen stattfinden mussten.

Ziel der Städtischen Werke Magdeburg ist nicht zuletzt, den noch neu zu gestaltenden Platz zwischen Karstadt und dem neuen Blauen Bock zu einem Aushängeschild zu machen, zu dem die Menschen gern kommen. Allerdings war zuletzt eine Gastronom, der Leben ins Viertel bringen sollte, abgesprungen.