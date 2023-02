Neue Krebstherapien ergänzen die schon länger bewährten Behandlungen. Magdeburger Wissenschaftler arbeiten an neuen Immuntherapien, die den Körper schonen sollen.

Leukämiebehandlung bei Kindern in Magdeburg bald ohne Chemo?

Magdeburg (vs) - Die Diagnose ist für jeden ein harter Schlag. Wenn Leukämie bei Kindern festgestellt wird, ist der Schock aber besonders groß. Dabei besteht durchaus eine gute Heilungschance, versichern Ärzte. Allerdings ist die Behandlung mit gravierenden Nebenwirkungen verbunden. Das könnte sich durch ein Forschungsprojekt in Magdeburg in den nächsten Jahren ändern.