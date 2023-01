In einer langen Kolonne sind am Neujahrsabend zahlreiche Landwirte aus ganz Sachsen-Anhalt mit ihren Traktoren durch Magdeburg gefahren. Die Aktion dient dem guten Zweck. Es wurden Spenden für den „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariter-Bundes gesammelt.

Startpunkt der Lichterfahrt war der Bördepark in Magdeburg.

Magdeburg - In bunt geschmückten Traktoren sind am Neujahrsabend etwa 200 Landwirte aus ganz Sachsen-Anhalt durch Magdeburg gefahren. Unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“ führte die Lichterfahrt vom Bördepark zum Domplatz. Zahlreiche Passanten verfolgten die lange Fahrzeugkolonne am Straßenrand.