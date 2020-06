Der Magdeburger Stadtrat tagt am 4. Juni 2020 wieder im Rathaus. Allerdings können Besucher wegen der Corona-Krise nicht wie gewöhnlich auf der Galerie Platz nehmen. Die Ergebnisse gibt's unter anderem im Live-Ticker der Volksstimme. Symbolfoto: Anja Guse

Wo soll die Grundschule für Magdeburgs Osten gebaut werden? Am Donnerstag entscheidet der Stadtrat. Das Ergebnis gibt's im Live-Ticker:

Magdeburg l Diese Entscheidung wird nicht leicht: Am 4. Juni 2020 diskutiert der Stadtrat Magdeburg über den Standort der neuen und wichtigen Grundschule für Ostelbien. Es gibt fünf Vorschläge. Unter anderem könnten Gärten am Heumarkt für den Neubau geopfert oder aber das Gelände des Bauhofs am Winterhafen genutzt werden. Welche Idee wird das Rennen machen?



Millionenprojekte sind auch die Sanierungen der Berufsbildenden Schulen Hermann Beims, des Editha-Gymnasiums samt Sporthalle und Außenanlagen und der Ernst-Wille-Gemeinschaftsschule, ebenfalls mit Sporthalle und Außenanlage.



Abgestimmt wird zudem über die Erweiterung des Technikmuseums sowie über einen Magdeburg-Schriftzug. Letzerer war erstmals zur Lichterwelt 2019 vor dem Hauptbahnhof aufgebaut worden. Jetzt soll ein neuer und vor allem dauerhafter Gruß in der Stadt leuchten.



Wegen der Corona-Krise und dem Abstandsgebot können Besucher nicht auf der Tribüne Platz nehmen, sondern das Ratsgeschehen nur im Foyer hinter Glas verfolgen. Doch über die Diskussionen und vor allem die Ergebnisse berichtet auch die Volksstimme ab 14 Uhr hier im Live-Ticker: