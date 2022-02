Liveticker Sturm in Magdeburg: Umgestürzte Bäume - mehrere Fahrzeuge beschädigt

Seit Mittwochabend gilt in Magdeburg die zweithöchste Unwetterwarnstufe. Alle Entwicklungen in Magdeburg können Sie hier im Liveticker verfolgen.

Weiterhin besteht ganztägig eine Sturmwarnung für Magdeburg: Der Elbauenpark und das Schmetterlingshaus bleiben am Donnerstag geschlossen.

Magdeburg (sg) - Orkantief "Ylenia" hat Sachsen-Anhalt in der Nacht zum Donnerstag heftige Sturmböen und Gewitter beschert. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Stürmen in Magdeburg. Es kann zu massiven Behinderungen und Einschränkungen kommen. Alle Entwicklungen in der Landeshauptstadt können Sie hier im Liveticker verfolgen.

Erste Schadensbilanz der Polizei Magdeburg

11.03 Uhr: Eine erste Schadensbilanz der Polizei Magdeburg von der Sturmnacht zum Donnerstag: Eine große Werbetafel wurde im Innenstadtbereich auf die Fahrbahn geweht und versperrte eine Fahrspur. Auch auf dem August-Bebel-Damm wurden mehrere Schutzbarken durch den Wind auf die Straße geweht. Die Gefahrenstelle wurde von den Einsatzkräften beräumt.

Laut Polizei Magdeburg wurden mehrere Fahrzeuge durch das Unwetter beschädigt: Ein Auto kam im Windmühlen-Privatweg durch ein umgestürztes Toilettenhäuschen zu Schaden. In der Bandwirkerstraße hat es durch Orkanböen die Heckscheibe eines Fahrzeuges erwischt.

In der Forsthausstraße ist eine Grundstücksmauer durch das Unwetter umgestürzt und auf drei parkende Pkws gestürzt. Teilweise wurden die Fahrzeuge stark beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Zum entstandenen Sachschaden kann die Polizei Magdeburg bisher noch nicht sagen.

Aufgrund des anhaltenden Sturms bittet die Polizei Magdeburg, die Bevölkerung von nicht notwendigen Fahrten abzusehen und Aufenthalte im Freien zu meiden.

Magdeburger Zoo startet Aufräumarbeiten

10.34 Uhr: Obgleich der Wind noch kräftig bläst, haben im Magdeburger Zoo die Aufräumarbeiten begonnen. Es gebe bisher keine Schneise der Verwüstung, wie es 2017 der Fall war, als das Sturmtief "Xavier" über Magdeburg hinwegfegte, teilt Zoosprecherin Regina Jembere mit. Auf Grund des Unwetters bleibe der Zoo dennoch den ganzen Tag geschlossen. Aktuell seien aus Sicherheitsgründen auch nur wenige Angstellte im Einsatz, um die Tiere zu versorgen und gegebenenfalls "aufzuräumen". Am morgigen Freitag, 18. Februar 2022, soll der Zoo für Besucher wieder geöffnet sein, verrät die Zoosprecherin.

10.01 Uhr: Ein generelles Flugverbot gibt es trotz des heftigen Sturmes auf dem Magdeburger Flugplatz nicht. Doch bei dem Wetter fliege ohnehin niemand, weiß ein Mitarbeiter der Flugleitung. Einzig das Betanken werde ab einer Windgeschwindigkeit von 40 Knoten (74 km/h) eingestellt.

09.50 Uhr: Die Magdeburger Unternehmer Frank Bruns hat seine mobilen Kräne vorsichtshalber auf seinem Firmengelände in Sicherheit gebracht. Dies sei auch der Wunsch besorgter Kunden gewesen, erzählt er. Zwar könne die 40 bis 250 Tonnen schweren Kräne so schnell kein Wind umstoßen, doch die Windlast, die auf die Ausleger wirkt, sei nicht zu unterschätzen und könne bei ungünstigen Bedingungen eine Gefährdung darstellen.

Bisher 20 Einsätze wegen umgestürzter Bäume

09.34 Uhr: Zu 20 Einsätzen wegen umgestürzter Bäume musste die Magdeburger Feuerwehr bereits bis 9 Uhr ausrücken. Zu den jeweiligen Schäden, die die Bäume dabei verursacht haben, kann die Feuerwehr noch keine Angaben machen. Die Kameraden seien seit den Nachtstrunden im Dauereinsatz, teilt ein Mitarbeiter der Leitstelle mit.

Gegen 05:00 Uhr stürzte ein Baum in der Erzbergerstraße auf die Straße und versperrte die Fahrbahn. Durch die Feuerwehr wurde der Baum in kleine Stücke gesägt und von der Fahrbahn entfernt. Währenddessen übernahm die Polizei die Absperrmaßnahmen. Foto Rainer Schweingel

09.29 Uhr: Achtung - der provisorische Fußgängerweg an der Heumarkt-Baustelle zwischen Brückenstraße und Am Cracauer Tor ist derzeit gesperrt. Der Sturm hat die Schutzzäune umgeweht.

Mehrere Schutzzäune wurden an der Heumarkt-Baustelle umgeweht. Foto: Konstantin Kraft

09.14 Uhr: Glück im Unglück: In Magdeburg Olvenstedt wurde durch starke Sturmböen ein größerer Baum entwurzelt. Glücklicherweise kam es zu keinem Schaden.

Ein umgestürzter Baum in Olvenstedt. Foto: Rainer Schweingel

08.23 Uhr: Auch in Magdeburg Nordwest verursachten Sturmböen erste Schäden. Diverse Mülltonnen und Baustellenschilder liegen herum. Zudem wurde im Boquet-Graseweg ein Baum entwurzelt und ist auf eine Gartenlaube gestürzt. Der genaue Sachschaden ist unklar.

Ein Baum ist in Magdeburg Nordwest auf eine Gartenlaube gestürzt. Foto: Marco Papritz

08.00 Uhr: "Fahrt vorsichtig!", die Polizei Magdeburg vermeldet Verkehrsbehinderungen durch Sturmschäden. Zwischen Otto-von-Guericke-Straße und dem Kreisverkehr des Universitätsplatzes sind mehrere Bäume umgestürzt.

Die Räumungsarbeiten laufen auf Hochtouren zwischen Otto-von-Guericke-Straße und dem Kreisverkehr des Universitätsplatze. Foto: Rainer Schweingel

07.45 Uhr: In der Landeshauptstadt blieb es bis zum Morgen ruhig. Laut der Polizei Magdeburg gab es bisher noch keine größeren Schäden. Auch Personen seien nicht verletzt worden. Laut MVB-Störungsmelder liegen aktuell Äste und Bäume im Gleisbereich Richtung Neustädter See. Die Linie 9 fährt ab Klosterwuhne zum Kannenstieg. "Zwischen Kastanienstraße und Krähenstieg fahren zwei Busse der Linien 59 und 69 SEV", heißt es in der Mitteilung der Magdeburger Verkehrsbetriebe.

Erste Schließungen und Absagen durch den Sturm

Mittwoch: Erst der Magdeburger Zoo, nun auch der Magdeburger Elbauenpark. Aufgrund des anstehenden Unwetters bleibt der Freizeitpark am Donnerstag, den 17. Februar, geschlossen.

"Die Sicherheit unserer Gäste hat für uns oberste Priorität. Weil herabfallende Äste eine Gefahr für unsere Besucher darstellen könnten, haben wir vorsorglich entschieden, den gesamten Park am Donnerstag nicht zu öffnen", erklärt Jana Bork von der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft, die den etwa 100 Hektar groß großen Erlebnispark betreibt.

Auch das Schmetterlingshaus wird zur Sicherheit ganztägig geschlossen bleiben, heißt es weiter in der Mitteilung. Die Messe- und Veranstaltungsgesellschaft bittet um Verständnis. Grund sind die für die Region vorausgesagten Windstärken von 9-11 Btf und Orkanböen.

Dienstag: Der Zoo Magdeburg schließt am Donnerstag, 17. Februar 2022, den ganzen Tag für Besucher. Grund dafür ist eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Über die Schließung informierte der Zoo in einer Mitteilung. "Die Sicherheit für Mensch und Tier ist das oberste Gebot bei orkanartigen Wettersituationen", sagte Daniel Lübke, der den Fachbereich Bau/Technik, Park-, Gartenanlagen und Service leitet. Gefahr bestehe vor allem durch herabstürzende Äste in dem alten Baumbestand. 2017 hatte es den Magdeburger Zoo schwer erwischt.